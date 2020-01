C’è grande apprensione da parte dei cittadini di Galdo, frazione di Sicignano degli Alburni dove da alcuni mesi si è aperta una voragine sulla Strada Provinciale.

L’inquietudine cresce anche in previsione del maltempo che creerebbe maggiori pericoli.

Il percorso in questione, di collegamento con il centro abitato, quotidianamente attraversato da autovetture e autobus, è tuttavia percorribile da una sola corsia.

Il tratto di strada è di competenza della Provincia di Salerno che dovrà adoperarsi per risolvere il problema consentendo un ripristino dello stato dei luoghi.

Al momento non vi è un elevato rischio per i residenti perché la strada è delimitata, non ostruita e quindi transitabile, anche se rimane sicuramente uno stato di disagio.

La situazione è stata già analizzata dai tecnici della Provincia di Salerno, in seguito ad un sopralluogo della zona e il sindaco rassicura i cittadini che i primi interventi partiranno già nei prossimi giorni.

“Siamo a conoscenza della condizione di disagio e siamo pronti ad adoperarci – ha dichiarato il sindaco Ernesto Millerosa –. Abbiamo già sollecitato la Provincia attraverso una richiesta di intervento per iscritto, la quale già nei prossimi giorni provvederà a sistemare la situazione. Ci tengo a tranquillizzare gli abitanti che non corrono alcun rischio isolamento”.

