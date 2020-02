Furto nella notte in pieno centro a Polla. Ad essere preso di mira un negozio di articoli ortopedici nei pressi dell’ospedale “Luigi Curto”.

Ignoti si sono introdotti nell’esercizio commerciale forzando prima la saracinesca, riuscendo a creare un piccolo varco dal quale sono entrati, e poi rompendo i vetri della porta. Hanno rovistato all’interno del negozio e infine si sono concentrati sulla cassa, che hanno portato all’esterno del locale.

Davvero misero il bottino per i ladri che all’interno della cassa hanno trovato poco meno di 10 euro. Non gli è rimasto altro che abbandonare il cassetto davanti al negozio e darsi alla fuga, dopo aver recato diversi danni strutturali, che costeranno caro ai proprietari, in cambio di pochi spicci.

Ad accorgersi dell’episodio, intorno alle 6, è stato un ragazzo che ha subito avvisato i proprietari del negozio. Sono stati così allertati i Carabinieri, prontamente intervenuti sul posto, che ora indagano sull’accaduto.

– Paola Federico –