Continuano i furti ai danni delle attività commerciali a Salerno.

Nella notte tra sabato e domenica, ignoti hanno preso di mira un negozio di dolciumi nel centro storico. A denunciare l’accaduto sono stati i proprietari tramite la loro pagina Facebook.

“Alcuni balordi hanno preso di mira la nostra sede di via Mercanti 164 a Salerno – scrivono – Hanno forzato la porta, distrutto il vetro per poter accedere all’interno del locale e rubare le poche cose che c’erano in cassa e creare scompiglio e confusione. Non abbiamo subito un grande danno ma è stato il gesto in sé che ci ha fatto molto male. Grazie alle Forze dell’Ordine, con l’aiuto delle telecamere presenti all’interno del negozio, questi soggetti sono già stati identificati”.

Un altro colpo è stato messo a segno nella notte nel chioschetto sul lungomare Marconi. I ladri, dopo aver hanno aperto una delle finestre, hanno rubato una trentina di bottiglie di birra di varie marche.