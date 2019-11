Furto nel pomeriggio di oggi a Sant’Arsenio.

Ignoti, poco prima delle 18, si sono introdotti in un’abitazione in via San Sebastiano, approfittando dell’assenza dei proprietari, accedendo dal portone principale dopo averlo forzato con un piede di porco. I ladri, agendo dopo aver addirittura acceso le luci, hanno messo a soqquadro l’intera abitazione, rovistando in particolar modo nelle camere da letto.

Sono stati portati via diversi gioielli in oro.

Ad accorgersi del furto i proprietari di casa che al loro rientro si sono subito resi conto che qualcosa non andava notando il portone aperto. Immediatamente sono stati avvisati i Carabinieri che sono prontamente intervenuti e indagano sull’accaduto.

– Paola Federico –