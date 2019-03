Fondi Regione Campania. 912mila euro al Comune di Torraca per messa in sicurezza di via Fontana Vecchia

È stata approvata dalla Giunta della Regione Campania la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento regionale con lo scopo di rendere la mobilità stradale più sicura e sostenibile. Uno dei progetti che ha ottenuto il parere favorevole è quello del Comune di Torraca relativo ai “lavori di messa in sicurezza della rete stradale comunale: sistemazione e ripristino di via Fontana Vecchia” per il quale sono stati destinati 912mila euro.

Tutti gli interventi per i quali sono stati previsti dei finanziamenti regionali rientrano nel “Piano operativo infrastrutture” che ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria. Tutte le opere previste verranno realizzate per una parte direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per l’altra dalla Regione Campania.

“Durante questi cinque anni abbiamo realizzato una programmazione serie e concreta – ha dichiarato il sindaco di Torraca Francesco Bianco – e questo è uno dei tanti progetti finanziati dalla Regione Campania che renderà il nostro borgo fruibile a tutti ma soprattutto darà lustro all’intero paese e riqualificherà una zona di Torraca abbandonata da troppo tempo“.

Entusiasta per il risultato ottenuto è apparso anche il responsabile dell’ufficio tecnico comunale l’ingegnere Vincenzo Bruzzese. “L’opera che andremo a realizzare si colloca all’interno di un piano di rivitalizzazione dell’intero territorio già avviato da tempo da questa amministrazione – ha dichiarato Bruzzese – Il nostro obiettivo è ottenere uno sviluppo turistico del borgo“.

