Nei giorni scorsi la Corte europea dei Diritti Umani ha condannato l’Italia per aver violato il diritto al rispetto della vita privata di 151 cittadini che hanno fatto ricorso a Strasburgo nel 2018 per i danni subiti a causa delle Fonderie Pisano.

Sulla vicenda ieri si è espresso anche il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, ritenendo la condanna “una misura giusta che sanziona chi non ha fatto i controlli necessari e anche chi, mi riferisco agli imprenditori, non ha avuto il rispetto per l’ambiente che è necessario avere quando si gestisce un’attività economica“.

A proporre ricorso alla Corte europea furono i residenti che da anni denunciavano l’impatto delle emissioni delle Fonderie sull’ambiente.

“Alla fine – ha affermato ancora il Presidente della Regione Campania – il problema è derivato dalla mancanza di investimenti adeguati per garantire anche attività industriali non inquinanti”.

Secondo la Corte le Autorità italiane non avrebbero preso tutte le misure necessarie per garantire l’effettiva tutela dei diritti dei cittadini in relazione all’inquinamento causato dal proseguimento dell’attività delle Fonderie Pisano che si trovano a non più di 6 km delle loro abitazioni.

