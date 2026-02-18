La Conferenza dei Servizi, riunita questa mattina nella sede della Regione Campania a Salerno, ha annunciato un preavviso di diniego per la concessione dell’AIA, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, documento che consente alle Fonderie Pisano di restare operative.

Il verbale sarà trasmesso all’azienda che avrà 10 giorni di tempo per le controdeduzioni.

Sulla questione è intervenuta anche l’assessore regionale Claudia Pecoraro. “Questa mattina ho partecipato alla Conferenza dei Servizi nell’ambito del procedimento relativo alle Fonderie Pisano. Nel pieno rispetto delle norme vigenti e delle procedure previste, è stato annunciato un preavviso di diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito della mancata dimostrazione dell’adeguamento completo alle BAT e ai criteri stabiliti dall’Unione Europea nel 2024, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei limiti sulle emissioni di diossine“.

“La tutela della salute delle cittadine e dei cittadini, dell’ambiente e del territorio resta per la Regione Campania un principio irrinunciabile – continua l’assessore – Allo stesso tempo, confermo il massimo impegno istituzionale nel garantire attenzione e sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti, insieme all’assessore Saggese, attraverso percorsi condivisi con le organizzazioni sindacali e le autorità competenti, per accompagnare ogni persona verso soluzioni concrete e dignitose”.

“La Campania non arretra di fronte alla sfida della legalità ambientale e della giustizia sociale: il futuro si costruisce con responsabilità, coraggio e rispetto per le comunità” ha concluso l’assessora.