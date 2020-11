Verranno trasferiti alla clinica Cobellis di Vallo della Lucania gli ospiti della Casa di Riposo “Monsignor Umberto Altomare” di Teggiano risultati positivi al Covid-19.

Dopo lo screening effettuato su tutti gli anziani presenti nella struttura e sugli operatori sanitari, in 9 sono risultati contagiati. Si tratta di 5 anziani e 4 operatori.

Il trasferimento avverrà nella giornata di oggi.

“Abbiamo deciso, insieme al Direttore del Distretto 72 e al Dottor Polverino – afferma il sindaco di Teggiano Michele Di Candia-, di trasferire tutti e 5 gli ospiti della casa di riposo positivi al Coronavirus presso la Clinica Cobellis per garantire un monitoraggio costante delle loro condizioni di salute. In un primo momento si era pensato di trasferirne alcuni al Campolongo di Eboli, poi la scelta di non separarli. Il loro stato di salute è sotto controllo e non destano preoccupazione“.

