Fitta una casa a Salerno ad una coppia ma sparisce dopo aver ricevuto l’anticipo. Denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale – Ufficio Denunce hanno rintracciato l’autore della truffa, commessa tramite inserzione su un noto sito internet di annunci di compravendita online da parte di un salernitano ai danni di una coppia di giovani in cerca di una casa in affitto.

I due erano stati attratti dall’inserzione di una casa proposta in locazione nel centro di Salerno ed avevano contattato l’uomo dalla sezione contatti del sito. Concordato l’appuntamento, l’autore dell’inserzione aveva mostrato la casa ai due giovani e ricevuto un anticipo in contanti di circa 700 euro, fissando un ulteriore appuntamento per la consegna delle chiavi in un luogo e ad un’ora in cui non si era mai più presentato.

Inutili i tentativi da parte delle vittime di ricontattarlo. Capendo di essere stati truffati, i due si sono decisi a sporgere denuncia alla Polizia di Stato. La coppia infatti ha raccontato con precisione come si erano svolti i fatti all’Ufficio Denunce della Questura di Salerno. Qui gli agenti in servizio hanno verificato l’esatta dinamica dei fatti fino ad arrivare all’identificazione dell’autore.

Si tratta del 35enne M.V. che è stato riconosciuto dalla coppia truffata nella fotografia mostratagli dagli agenti. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

– Chiara Di Miele –