Firmato protocollo di intesa tra Regione Campania e Tribunale di Salerno per accelerare i trapianti di organi

La Regione Campania e l’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Salerno hanno firmato ieri mattina un protocollo di intesa per facilitare l’espianto degli organi di persone decedute.

“Oggi in Italia abbiamo 9.500 persone in lista d’attesa per un trapianto. Sono, purtroppo, circa 600 le persone che ogni anno perdono la vita perché non riescono a trovare in tempo un donatore – ha dichiarato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca -. Il protocollo di questa mattina, così come l’intesa che abbiamo sottoscritto il 15 marzo scorso presso la Procura Generale della Repubblica di Napoli, consente di avere tempi estremamente accelerati per l’espianto di organi da persone decedute dopo i controlli necessari da parte delle Autorità Giudiziarie preposte”.

“Quello che stiamo facendo in Campania – conclude – è un esempio unico in Italia di collaborazione tra il Sistema Sanitario regionale e Autorità Giudiziaria su un tema molto delicato e importante. Grazie alla maggiore disponibilità di trapianti avremo la possibilità di salvare molte più vite. Ed è un fatto di grande civiltà che ci rende orgogliosi”.