2 ore FA
Prevenzione del contagio da Covid-19. L’Oms:”No al saluto con il gomito, non è sicuro”
3 ore FA
Italian Ultra Marathon Festival. Dopo 160 km Antonio Curcio di Picerno si laurea vice campione d’Italia
3 ore FA
“Tra la gente per la gente”. Alla Compagnia Carabinieri di Sala Consilina arriva il nuovo Capitano Cristinziano
4 ore FA
Vola a bassa quota sulla spiaggia col parapendio e mette in pericolo i bagnanti a Pontecagnano. Denunciato
4 ore FA
Elezioni Amministrative. La lista “Pertosa Futura” parla di innovazione e digitale in un incontro pubblico

Fino al 26 settembre – Certosa di San Lorenzo a Padula – IL SILENZIO NON HA PREZZO – Il programma

14 Settembre 2020

Fino al 26 settembre – Certosa di San Lorenzo a Padula

CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROGRAMMA COMPLETO

Scrivi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*