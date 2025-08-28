Non ce l’ha fatta Rolando Marotta, il 78enne coinvolto nella serata di ieri in un incidente stradale in località Casiola a Polla.

L’uomo mentre si trovava alla guida della sua auto ne ha perso il controllo finendo prima contro una ringhiera e poi in una scarpata. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto”.

Dopo le prime cure, è stato trasferito al “Ruggi” di Salerno dove purtroppo nella notte il suo cuore ha cessato di battere nonostante tutti i tentativi di salvargli la vita.

Affranta la comunità di Polla che, dopo la tragica notizia, si è stretta intorno al dolore dei familiari. Rolando lascia la moglie e tre figli. La salma attualmente è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

“Rolando era un uomo nobile di animo, stimato, conosciuto ed apprezzato da tutti. La sua morte lascia sgomenti e la sua assenza lascerà un vuoto nella nostra comunità che non potrà essere colmato” sono le parole cariche di dolore del sindaco Massimo Loviso che ieri sera è stato tra i primi ad arrivare sul posto insieme alla Polizia Municipale e ad alcuni residenti.

