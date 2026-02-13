È stata pubblicata la graduatoria relativa al bando della Regione Campania “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali – Azione 1 Reti viarie al servizio delle aree rurali” del CSR Campania 2023-2027.

L’intervento prevede la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità pubblica a servizio di imprese agricole e comunità locali. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a 29.693.969,88 euro e consentirà di finanziare 61 interventi in un pari numero di comuni della Campania.

“Con la pubblicazione della graduatoria – ha dichiarato l’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca – diamo una prima, importante risposta ai territori rurali che attendono da tempo azioni strategiche sulla viabilità, potenziando l’accessibilità e la sicurezza delle nostre aree rurali. Questi interventi contribuiranno a migliorare concretamente le condizioni delle aziende agricole, dei lavoratori, dei cittadini e dell’intera comunità locale, restituendo dignità a zone spesso trascurate rispetto alle aree più frequentate, sulle quali le amministrazioni locali tendono normalmente a concentrare le risorse”.

“Il recupero e potenziamento delle strade rurali rientra in una strategia più ampia volta a contrastare lo spopolamento, ad incrementare i servizi e a rendere le zone a vocazione agricola più attrattive come luoghi di residenza e lavoro. La risposta del territorio per questo specifico intervento del complemento di sviluppo rurale è stata molto più ampia del previsto in termini di domande presentate, a testimonianza di quanto siano necessari interventi di riadattamento dei luoghi – ha spiegato Serluca – Il percorso amministrativo ha dunque generato la costruzione di un consistente patrimonio di progetti esecutivi già pronti, a disposizione delle amministrazioni locali. Dopo questo primo passo ci proponiamo di valutare e individuare soluzioni alternative o complementari per ampliare iniziative di questo tipo e rafforzare ulteriormente le reti viarie a servizio dell’agricoltura e dei territori rurali”.

Nell’elenco delle domande di sostegno ammissibili figurano, tra gli altri, il Comune di San Rufo per 495.702,58 euro (anche finanziabile), il Comune di Caggiano e quello di Teggiano per 500.000 euro, quello di Sant’Arsenio per 499.875,07, il Comune di Atena Lucana per 493.513,63 euro, il Comune di Polla per 487.130,67 euro.