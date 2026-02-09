Filomena Marmo dell’ASD Danza e Ginnastica Kodokan stravince al Pala Fusco di Angri dove ieri si è tenuta la prima prova del Campionato individuale regionale Gold Allieve nella categoria A5.

Filomena, dopo una performance magnifica con tutti e tre gli attrezzi del programma, cerchio, palla e clavette, con il bellissimo punteggio di 67,400 conquista l’indiscusso oro con uno scarto di quasi oltre 7 punti dalla seconda. L’atleta ha avuto i complimenti per la sua naturale eleganza e la tenuta di gara da tutta la giuria.

Nel weekend ha inoltre partecipato all’attività addestrativa regionale Gold insieme alle sue compagne di team Laura Barone, Ludovica Lagreca, Myriam Torre, Valentina Marino e Greta Pellegrino.

Ospite d’eccezione Luca Giaccio, ballerino proveniente dai teatri del Nord Europa che ha impartito loro lezioni di danza classica.

“Siamo contente ed orgogliose della nostra piccola grande Filo e le auguriamo tante gratificanti soddisfazioni. Si sta impegnando moltissimo e sta facendo tantissimi sacrifici. Ovviamente c’è da lavorare ancora e sempre tantissimo” commenta la Maestra Rosaria Bruno.