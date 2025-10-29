Lo scorso fine settimana al massimo Campionato Individuale della Federazione Ginnastica d’Italia Gold Allieve ZT5, categoria A4, Filomena Marmo dell’Asd Danza e Ginnastica Kodokan ha conquistato l’argento nella classifica assoluta. Per punteggio è invece prima alla palla e seconda alle clavette.

Conquista così il pass per le Finali nazionali che si terranno fra quindici giorni sempre ad Alba Adriatica.

Laura Barone nella categoria A5, dopo aver condotto buona parte della gara al primo posto, a causa di qualche imprecisione è slittata al quarto posto, ad un soffio dal podio (per punteggio è seconda al cerchio, seconda alla palla e nona alle clavette).

Myriam Torre, nella categoria A2 e alla sua primissima esperienza individuale Gold interregionale, si è posizionata quindicesima nella classifica assoluta. Buona la sua performance: per punteggio è tredicesima alla fune e ventunesima al corpo libero.

Domenica al Palazzetto di Giugliano nel Campionato regionale Silver LB1, categoria A2, Miriam Coda ha ottenuto il bronzo nella classifica assoluta. Per punteggio si è posizionata seconda alla fune e terza al corpo libero.

Clelia Petrillo nella stessa categoria è nona all’assoluta, per punteggio è prima alla fune e nona al corpo libero. Nella categoria A3 Carmen Accetta è quattordicesima nell’assoluta, mentre per punteggio è seconda sia al nastro che al cerchio.