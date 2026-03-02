Ieri al PalaFusco di Angri si è svolta la seconda prova del massimo Campionato regionale individuale Gold Allieve.

Filomena Marmo dell’ASD Danza e Ginnastica Kodokan ha conquistato l’oro con oltre 10 punti dalla seconda classificata nella classifica parziale della giornata.

L’atleta ha ottenuto, inoltre, il titolo di campionessa regionale assoluta nella classifica generale, avendo raggiunto il miglior punteggio fra le due prove, cioè 70,950. Per la sua straordinaria performance con il cerchio, la palla e le clavette Filomena ha ricevuto i complimenti da tutti i presenti in giuria e non.

Il prossimo appuntamento per la giovane atleta sarà nella fase interregionale fra tre settimane a Pozzuoli.