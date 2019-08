Ancora un incendio mette in ginocchio la Zona Industriale di Battipaglia. Ieri sera, infatti, un rogo particolarmente esteso è scoppiato per cause in corso di accertamento nelle vicinanze dell’azienda Treofan.

Della sterpaglia ha preso fuoco e in poco tempo le fiamme si sono propagate in un’area molto ampia.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e le squadre antincendio della Protezione Civile di Battipaglia che hanno provveduto a delimitare l’incendio e a domarlo.

Quello di ieri sera segue il rogo, molto più grave, che lo scorso 3 agosto ha colpito la New Rigeneral Plast, un sito di stoccaggio rifiuti sempre nella Zona Industriale battipagliese.

Proprio questa mattina, inoltre, il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, sarà in visita a Battipaglia per confrontarsi con cittadini, amministratori e associazioni territoriali in via San Gregorio VII anche sul devastante incendio di inizio agosto.

Sul posto presenti anche l’assessore all’Ambiente, il sindaco, i Carabinieri e la Polizia Municipale.

– Chiara Di Miele –