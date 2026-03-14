Momenti di spavento ieri sera a Casal Velino per un incendio divampato all’interno di un’abitazione.

Per cause da accertare, le fiamme sono scaturite nel sottotetto di una casa situata nel centro storico del paese, probabilmente per un cortocircuito. Il rogo si è propagato rapidamente mandando in fumo numerose suppellettili.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, che hanno prestato un primo soccorso al proprietario di casa e hanno cercato di arginare i danni nell’attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania. I caschi rossi, poi, con non poche difficoltà hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione. Non è stato possibile, infatti, raggiungere l’abitazione con i mezzi di soccorso e l’incendio è stato spento con una pompa di fortuna e diversi estintori.

Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati, solo un grosso spavento per il proprietario dell’abitazione che ha subito un notevole danno alla struttura.