Paura nel pomeriggio a Castellabate dove si è verificato un incendio all’interno di un’abitazione in Viale Ortenzio Pepi.

Le fiamme hanno avuto origine da un cortocircuito del frigorifero posto al piano terra dell’immobile. I proprietari fortunatamente si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno allertato il 115.

Sul posto sono prontamente arrivati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli, diretti dal Capo Distaccamento Angelo Picariello. I caschi rossi hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’abitazione, evitando che il fuoco potesse propagarsi altrove.

Tanta paura per la famiglia residente, ma per fortuna non si registrano feriti nè intossicati.