Fiamme in un uliveto ad Atena Lucana. Intervengono la Squadra Antincendio Boschivo e i Vigili del Fuoco

Nella tarda mattinata di oggi, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio in un uliveto ad Atena Lucana in Contrada Petto.

A domare il rogo è intervenuta tempestivamente la squadra del Servizio Antincendio Boschivo della Comunità Montana Vallo di Diano. Gli uomini del Distaccamento di San Rufo, coordinati dal caposquadra Rosario Giuliano, in quel momento stavano effettuando un giro di perlustrazione.

Grazie alla tempestività dell’intervento è stato evitato il peggio. L’incendio infatti ha interessato un terreno incolto a ridosso del centro abitato. E’ stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.

La squadra AIB ha in seguito bonificato il perimetro percorso dal fuoco.

– Chiara Di Miele –