Paura questa mattina a Padula per un incendio divampato in Via Drappo.

Le fiamme hanno avvolto in breve un deposito agricolo distruggendo alcuni attrezzi e del materiale presente all’esterno.

Sul posto tempestivo l’intervento dei volontari della Protezione Civile Vallo di Diano e dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Sala Consilina.

Dopo aver domato il rogo, la struttura è stata messa in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti.

– Claudia Monaco –