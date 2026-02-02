Un incendio è divampato nella serata di ieri in un deposito a Salerno.

Il rogo è scoppiato in una parte della struttura dove erano depositate le mascherine per il Covid destinate alle scuole. Sul posto, dopo l’allarme lanciato dai residenti del Parco dell’Irno, sono giunti i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dei locali.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso. Sono in corso gli accertamenti per risalire all’origine del rogo.