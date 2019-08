Fiamme in un canneto tra Atena Lucana e Sant’Arsenio. Vigili del Fuoco in azione

Il drammatico fenomeno dei roghi estivi non risparmia il Vallo di Diano e oggi diversi interventi hanno visto in azione i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina chiamati a domare una serie di incendi che hanno mandato in fumo vegetazione e anche rotoballe.

Nel tardo pomeriggio le fiamme hanno lambito un canneto tra i territori comunali di Atena Lucana e Sant’Arsenio.

I caschi rossi guidati dal caposquadra Bruno Mangieri hanno dovuto lavorare non poco per sedare il rogo ed evitare che si propagasse nei terreni vicini.

Il tempestivo intervento sul posto, nonostante i diversi roghi a cui far fronte, ha permesso di riportare tutto alla normalità.

– Chiara Di Miele –