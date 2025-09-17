Fiamme distruggono un’abitazione ad Ascea Marina. Intervengono i Vigili del Fuoco
Incendio distrugge un appartamento a Velia di Ascea Marina.
Il fatto è avvenuto questa notte al Parco Venere. Le fiamme sono divampate all’interno dell’abitazione posta al secondo piano.
I proprietari, svegliati dal fumo, hanno contattato i Vigili del Fuoco che sono giunti sul posto con le squadre di Vallo della Lucania, Policastro, Eboli e Salerno.
La coppia è stata fatta preventivamente uscire di casa ma l’abitazione è andata completamente distrutta.
Nello stabile di 3 piani non vivono fortunatamente altre famiglie.