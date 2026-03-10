Paura oggi a Eboli, in via Casarsa, dove è improvvisamente scoppiato un incendio.

Per cause da accertare, probabilmente riconducibili a un cortocircuito, il capanno adiacente ad un’abitazione abitata da una coppia di anziani di 82 e 80 anni è stato avvolto dalle fiamme. Fatto scattare l’allarme, sono subiti giunti sul posto i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

Le fiamme hanno distrutto una Lancia Ypsilon e alcuni attrezzi da lavoro all’interno della struttura, fortunatamente, però, non sono stati registrati feriti o intossicati.