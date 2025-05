È come se anche il cielo avesse voluto partecipare. La pioggia, annunciata e temuta, ha risparmiato Sapri per qualche ora, giusto il tempo di permettere a tanti cittadini, quasi cinquecento, di scendere in strada e farsi sentire. Una marcia silenziosa, ma intensa, partita da Largo dei Trecento e arrivata fino all’ingresso dell’Ospedale dell’Immacolata. Quattrocento metri percorsi con le fiaccole in mano e un messaggio chiaro nel cuore: “Il Punto Nascita non si tocca”.

In testa al corteo le mamme, simbolo stesso della vita che nasce. Donne che hanno scelto di mettere al mondo i propri figli in quell’ospedale a due passi dal mare, ora nuovamente Bandiera Blu. Accanto a loro, il Comitato di Lotta, l’associazione Comunità Mediterranee, il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, monsignor Antonio De Luca, diversi sindaci del distretto sanitario Sapri-Camerota e il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino. Una comunità unita, trasversale, che si riconosce nella difesa di un presidio sanitario fondamentale.

La manifestazione, tra le ombre delle fiaccole e il silenzio di una serata primaverile uggiosa, ha avuto il sapore di una veglia e la forza di una dichiarazione d’amore per il territorio. E forse non è un caso se proprio in quelle ore, all’interno dell’ospedale, è venuto alla luce il piccolo Thiago, figlio di Miloudi Majdouli e Jessica Zaina. Un evento che molti hanno accolto come un piccolo miracolo, il segno più tangibile che la vita continua e va protetta.

In un’epoca in cui tutto sembra concentrarsi nelle grandi città, Sapri chiede con forza di non essere dimenticata. Il diritto a nascere vicino casa, in sicurezza e dignità, non è un privilegio: è una necessità. E la nascita di Thiago, proprio mentre fuori la sua comunità difendeva il reparto che l’ha accolto, è forse la più potente delle risposte.