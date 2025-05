L’Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina rinnova il suo impegno nella valorizzazione del teatro classico con il modulo “Il nostro teatro classico”, parte del laboratorio teatrale del progetto “Una finestra sul futuro”, inserito nella II annualità del Programma Scuola Viva 2021-2027 della Regione Campania.

Quest’anno, al centro delle attività, una performance studio sull’Antigone di Sofocle, uno dei testi più rappresentativi del teatro greco.

La rappresentazione sarà presentata fuori concorso in occasione della chiusura del Festival Nazionale di Teatro Scuola Mythikòn – Teatro Classico Città di Sala Consilina 2025, il 24 maggio alle ore 18 presso il Teatro Scarpetta.

Il laboratorio offre agli studenti un’opportunità preziosa per confrontarsi con i grandi temi della classicità, sviluppando competenze espressive, cooperative e interpretative. Attraverso il lavoro teatrale i ragazzi hanno la possibilità di approfondire il significato del testo sofocleo, esplorando i ruoli, i dilemmi morali e politici della tragedia e costruendo un suggestivo dialogo tra il mondo antico e quello contemporaneo.

La scelta di Antigone non è casuale: l’eroina di Sofocle rappresenta un potente simbolo di disobbedienza civile e coraggio etico, un modello che può stimolare profonde riflessioni sulla giustizia, l’autorità e il senso del dovere nelle nuove generazioni.

Il laboratorio teatrale per gli studenti non è solo un’esperienza di formazione culturale, ma anche un’occasione di crescita personale attraverso cui gli studenti imparano a lavorare in gruppo, esprimere emozioni e dare vita ai testi attraverso la scena.

Con entusiasmo e passione il “Cicerone” conferma ancora una volta che il teatro è strumento educativo, linguaggio universale e ponte tra passato e presente.