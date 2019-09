Festeggiati i 40 anni dell’ospedale di Sapri. Picarone: “Battersi per offrire la giusta assistenza”

“Noi non vogliamo una Sanità di secondo livello per questi territori”.

Con queste parole il consigliere regionale Franco Picarone è intervenuto questa mattina presso l’ospedale Immacolata di Sapri in occasione del 40° anniversario della sua apertura.

“Sappiamo che c’è tanto da lavorare – ha continuato – ma dobbiamo batterci per offrire la giusta assistenza infermieristica e medica a tutti i presidi ospedalieri della Regione”.

Sull’ottima qualità delle prestazioni mediche offerte dall’ospedale si è espresso il Direttore Sanitario Rocco Calabrese che ha sottolineato la grande forza di volontà che il personale medico mette in campo per ottemperare a tutte le necessità che quotidianamente il nosocomio presenta.

“Abbiamo un’alta qualità professionale nonostante il numero esiguo di medici in molti reparti – ha dichiarato – e tutto questo ci inorgoglisce”.

A parlare sull’importanza della presenza di una struttura ospedaliera in territori di frontiera è stato il Sindaco Antonio Gentile che ha ricordato all’Onorevole Picarone gli interventi da effettuare presso l’ospedale. Gentile ha sottolineato la necessità di una ristrutturazione dell’immobile, di un maggior numero di medici e personale sanitario ma soprattutto la presenza di altri macchinari che potranno migliorare le prestazioni offerte dal nosocomio.

In particolare, in accordo con le associazioni di categoria, ha fatto richiesta della camera iperbarica emodinamica sulla cui importanza si sono espressi anche il Vicepresidente della Provincia Carmelo Stanziola e il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrino. Infine, a ricordare l’opera realizzata dal Comitato di Lotta capeggiato da don Giovannino Iantorno per l’apertura dell’ospedale è stato l‘avvocato Maldonato che ha sottolineato l’importanza storica degli avvenimenti accaduti il 28 Luglio 1979.

L’incontro si è concluso con i saluti del Primario di Chirurgia Paolo Calabria che ha ringraziato tutto il suo staff per gli anni trascorsi insieme. Presente all’evento anche il Vescovo della Diocesi di Teggiano – Policastro il Vescovo S.E.Mons. Antonio De Luca che ha ribadito l’importanza che un ospedale riveste per un territorio e come rappresenti un segno di grande civiltà.

– Maria Emilia Cobucci –