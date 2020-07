18 anni, feste esclusive e compleanni in un luogo incantevole ed elegante. E’ tutto possibile grazie a L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina che mette a disposizione dei suoi clienti la raffinata Sala Zahira.

Per un evento sfavillante e adornato di colori potrete scegliere una sala dotata di particolari luci che compongono un soffitto dall’effetto cielo stellato che illuminerà l’esclusivo Private Bar posizionato al centro. Non mancano aree dedicate per il Dj Set e divani per gustare comodamente un particolare cocktail di fine serata in compagnia dei propri invitati.

Prenota la visita presso la struttura per scoprire le bellezze di Sala Zahira scrivendo a reception@arabafenicespa.com, telefonando al numero 0828 199 2328 o inviando un messaggio WhatsApp al 393 819 1040.

– Chiara Di Miele –