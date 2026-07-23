Festa e film per Archivio Atena sabato 25 luglio ad Atena Lucana, nell’ambito della restituzione dei lavori svolti in 5 anni del Progetto Archivio Atena finanziato dal Ministero della Cultura attraverso il Bando Borghi del PNRR.

Il programma prevede a partire dalle ore 21 presso Piazzetta Schifa, nel centro storico del paese, la seconda proiezione di “Filmino di famiglia” con montaggio di Lea Di Cursi a cura di Martina Alessandrini. A seguire la festa finale Ballet’/Rassegna di suoni e archivi con live di Lowtopic accompagnato da Emilio Pozzolini.

Filmino di Famiglia è stato realizzato dalle 7000 foto raccolte dalle famiglie di Atena in 5 anni e la prima proiezione ha riscosso un successo popolare tra i cittadini di Atena, che, quindi potranno rivederlo per una seconda volta sabato 25.

Intanto, fino al 31 luglio saranno ancora visitabili le 10 mostre aperte da Archivio Atena ad Atena e alla Certosa di San Lorenzo a Padula che sono:

Schifa/Mostra In-equilibrio, studenti e studentesse ISIA del 2025

Palazzo Pessolani/ Mostra Cosa vuol dire abitare? di Chiara Solimene. Progetto fotografico realizzato grazie alla borsa di censimento finanziata da ICCD – Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero della Cultura

Mostra Come lo gira il sole. Valorizzazione del Fondo Apolito di Niccolò Di Ruscio, Francesca De Nardis e Sonia D’Alto

Palazzo Bellomo/Opera Paese lab. Lavori di Fabio Barile e Studio Figure – Giulia Ticozzi e Giuseppe Fanizza e studenti e studentesse dei lab che si sono tenuti nel 2025

Chiesa di S. Nicola/E ti dicevano le cose così di Nunzia Pallante. Progetto artistico realizzato grazie alla borsa di censimento finanziata dal MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma del 2023

Museo Archeologico Elena D’Alto/Mamma quercia di Daniele Cimaglia, Giuseppe Odore e Nunzia Pallante

Canonica/Non seguite le luci di Claudio Palma

Santuario di S. Ciro/Linee corpo di Alessandro Galli e Francesca Melandri

Sede Proloco di Athena Nova, Faccio questa linea che vi prende tutte, di Sonia D’Alto, Nunzia Pallante e Marta Scagliusi.

Certosa di San Lorenzo a Padula, Mostra Archivio Atena 2021-2026

Le mostre sono visitabili dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.