Festa di Ognissanti. Apertura straordinaria dei Musei Provinciali a Padula e Salerno
In vista della festività di Ognissanti, la Provincia di Salerno ha scelto di aumentare la fruibilità dei siti culturali.
Sabato 1° novembre, infatti, a Salerno la Pinacoteca Provinciale, il Museo Archeologico saranno aperti dalle 9 alle 14, mentre il Castello Arechi sarà visitabile dalle 9 alle 17.
A Padula, il Museo Archeologico della Lucania Occidentale sarà fruibile dalle 9 alle 14.
Un’occasione da non perdere per chi vuole trascorrere un sabato alla scoperta della storia e dei resti delle civiltà del passato.