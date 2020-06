Festa della Repubblica, domani Fratelli d’Italia in piazza a Santa Marina. “Italiani traditi dal Governo”

Sarà Piazza del Popolo, presso il Porto di Policastro a Santa Marina, a rappresentare l’adesione di Fratelli d’Italia in provincia di Salerno alla manifestazione nazionale organizzata da per domani in cento piazze di tutta la nazione.

La presidenza provinciale di Fratelli d’Italia ha scelto la frazione costiera di Santa Marina “per dare voce anche ai tanti salernitani che, insieme a milioni di italiani, sono stati dimenticati e traditi dal Governo” come ha dichiarato Giorgia Meloni.

Non sarà, tuttavia, una mobilitazione di massa, ma una manifestazione simbolica nel rispetto alle norme di comportamento imposte per fronteggiare la pandemia.

L’appuntamento è per le ore 11 di domani, martedì 2 giugno, in Piazza del Popolo. Alle 11.30 ci sarà un simbolico flash mob con i partecipanti che intoneranno l’Inno di Mameli reggendo un Tricolore di grandi dimensioni.

Alla manifestazione prenderanno parte l’onorevole Edmondo Cirielli, il senatore Antonio Iannone, il consigliere regionale Alberico Gambino, amministratori e dirigenti provinciali.

– Chiara Di Miele –