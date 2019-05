Festa della Mamma al Centro Commerciale Diano. Il 12 maggio foto ricordo gratuita con i propri figli

Il Centro Commerciale Diano di Atena Lucana festeggia la mamma nel giorno a lei dedicato e così domenica 12 maggio sarà possibile vivere un momento speciale dedicato alle madri e ai loro figli.

Nelle ore pomeridiane, infatti, sarà allestita una speciale postazione in Galleria al piano terra del Centro, tra le due scale mobili, e sarà data la possibilità a tutte le mamme con i propri figli di scattare una foto con il Photobooth.

La foto verrà stampata, inserita in uno speciale packaging personalizzato con il logo del Centro Commerciale Diano e regalata ai clienti.

L’evento è organizzato in collaborazione con la fotografa Antonietta Santomauro.

Appuntamento per tutte le mamme, dunque, il pomeriggio di domenica 12 maggio presso il Centro Commerciale Diano in via Pantoni ad Atena Lucana.

– Chiara Di Miele –