In occasione della Festa del Papà, come ogni anno, i Centri Analisi Biochimica promuovono una giornata dedicata alla prevenzione maschile con un’iniziativa pensata per sensibilizzare gli uomini sull’importanza dei controlli periodici e della diagnosi precoce.

Per giovedì 19 marzo, infatti, è stato organizzato uno speciale “Check-Up Uomo” al costo di soli 35 euro, un pacchetto completo di analisi cliniche studiato per monitorare lo stato di salute generale e individuare eventuali fattori di rischio legati alle principali patologie maschili. L’iniziativa si svolgerà nelle sedi di Padula, Atena Lucana e Battipaglia, con accesso libero senza prenotazione. I prelievi saranno effettuati dalle ore 7:00 alle 12:00.

Il check-up comprende una serie di esami fondamentali per valutare diversi parametri dell’organismo: emocromo con formula, glicemia ed emoglobina glicata per la valutazione del rischio diabete, creatinina con eGFR per la funzionalità renale, uricemia, oltre ai principali indicatori della funzionalità epatica come GOT, GPT e GGT. Previsto anche il controllo del profilo lipidico completo – colesterolo totale, HDL, LDL e trigliceridi – utile per la prevenzione cardiovascolare.

Particolare attenzione è rivolta anche alla salute della prostata grazie al dosaggio del PSA totale e alla prevenzione del tumore del colon attraverso la ricerca del sangue occulto nelle feci. Il pacchetto include inoltre l’esame urine chimico-fisico. Per effettuare il check-up è necessario presentarsi a digiuno, portando con sé un campione di urine e un campione di feci.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per prendersi cura della propria salute o per fare un regalo utile e significativo in occasione della Festa del Papà. Per chi desidera, è disponibile anche la Gift Card Biochimica, pensata proprio per regalare prevenzione.

Il check-up sarà disponibile presso i Centri Analisi Biochimica di Padula, raggiungibile ai numeri 0975 74208 oppure 373 7832999; di Atena Lucana al numero 0975 71327, di Battipaglia ai contatti 0828 621020 e 366 1148413.

Un piccolo gesto di attenzione verso sé stessi o verso i propri cari che può fare una grande differenza per la salute.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –