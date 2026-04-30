In vista della Festa dei lavoratori che cade domani, 1° maggio, il Presidente della Regione Basilicata ha voluto ricordare che “la qualità della vita in una società moderna si misura dalla sicurezza che offre ai suoi lavoratori. L’impegno è quello di mettere al centro la tutela della salute e l’integrità fisica in ogni cantiere, ufficio o azienda”.

“Domani celebriamo l’impegno di chi, con fatica e passione, contribuisce ogni giorno a scrivere il futuro della Basilicata – ha detto Vito Bardi -. È un momento per riconoscere il valore di ogni singola professione e per ribadire che la nostra priorità resta quella di garantire a ogni cittadino la possibilità di realizzarsi pienamente attraverso un’occupazione dignitosa”.

Bardi propone una riflessione partendo dalle risorse presenti in Basilicata: “La nostra terra possiede risorse straordinarie, ma la più preziosa rimane il capitale umano. Le sfide economiche attuali ci spingono a essere ancora più rapidi ed efficaci nel creare nuove opportunità. Il nostro obiettivo è costruire un sistema dove il merito venga premiato e dove i giovani possano trovare lo spazio necessario per costruire qui le proprie carriere, senza essere costretti a cercare altrove ciò che spetta loro di diritto”.

Il Presidente pone l’accento sulla necessità di un lavoro sicuro e tutelato: “A chi oggi ha un impiego, a chi lo ha perso e a chi lo sta cercando va il mio più profondo rispetto. Siamo una regione che sa rimboccarsi le maniche e che non teme il cambiamento. Insieme a imprese, sindacati e forze sociali, continueremo a tracciare una strada fatta di innovazione e coesione. Buona Festa del Lavoro a tutte le lucane e a tutti i lucani”.