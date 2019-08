Ferragosto Caggianese. Il rapper Clementino in concerto questa sera in Piazza Lago

Continuano gli eventi del ricco programma proposto dall’Amministrazione comunale nello scenario del Ferragosto Caggianese.

Questa sera farà tappa a Caggiano il rapper partenopeo Clementino con il suo “Tarantella Tour” e si esibirà a partire dalle ore 22.00 in piazza Lago.

“Clementino è un artista dei nostri tempi e, grazie all’attualità dei suoi temi e della sua arte, rappresenta l’evoluzione della musica moderna – dichiara Pasquale Lamattina, Vicesindaco di Caggiano -. Anche quest’anno abbiamo deciso di dare continuità al progetto Alan Lomax, valorizzando la musica tradizionale, infatti Clementino è un cantante che non dimentica le radici a cui è legato in maniera viscerale. Ma il rapper partenopeo per due anni ha collaborato artisticamente con Pino Daniele, una figura importante della musica italiana e soprattutto partenopea a cui Caggiano è molto legata, infatti a ferragosto del 2016 abbiamo ospitato il fratello, Nello Daniele, e poi intitolato uno spazio pubblico ‘Largo Terra Mia’“.

“Ancora una volta Caggiano rappresenta un punto di riferimento – conclude Lamattina – non solo per le sagre e il buon cibo ma anche per spettacoli ed eventi, come il concerto di questa sera che riunirà tantissimi giovani in piazza“.

Il programma continua con i festeggiamenti in onore di San Rocco domani, venerdì 16 agosto, mentre domenica 18 verrà consegnato un riconoscimento “Caggiano nel cuore” a cura del Centro Sociale Anziani nel Piazzale Padre Pio.

– Rosanna Raimondo –