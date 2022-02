Fernando Mangone, artista di Altavilla Silentina, incanta la Toscana con una performance di pittura en plein air

Da Altavilla Silentina alla Toscana grazie all’incontro con Armando Lanza, noto gallerista di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Così Fernando Mangone, artista di Altavilla Silentina attualmente impegnato nell’allestimento del suo museo personale presso la “Tenuta Forcella” di Buccino, è approdato in Toscana per dare vita ad un’importante performance dedicata alla famosa località in provincia di Lucca.

Una performance eseguita all’aperto e in “presa diretta”, sotto gli occhi di passanti, turisti ed appassionati d’arte che hanno potuto seguire dal vivo tutte le fasi, dalla preparazione al risultato finale. Tra segni e colori, luci ed ombre, hanno preso forma il Duomo, il Teatro Comunale, la piazza con bar, negozi e vita quotidiana. La performance ha riscosso grande successo, l’opera è stata donata al Comune ed esposta nel Municipio.

Pietrasanta, affascinante città di origine medievale e capitale della lavorazione artistica del marmo, è un centro di attrazione per artisti di tutto il mondo: un vero e proprio museo a cielo aperto in cui è possibile ammirare una rassegna ininterrotta e continuamente in espansione di arte contemporanea.

Il lavoro dell’artista non finisce qua. Nei grandi spazi messi a sua disposizione dal gallerista, infatti, Mangone può continuare ad eseguire opere ispirate a Pietrasanta e al suo territorio che, a partire da marzo, si tradurranno in una mostra a Buccino.