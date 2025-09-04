Sarà una partecipazione in massa quella che vedrà associazioni, movimenti e cittadini provenienti da Salerno e provincia, unirsi alla Cgil Salerno per raggiungere Napoli il prossimo 6 settembre e sostenere la Global Sumud Flotilla, la flotta civile non violenta che pretende l’accesso ai corridoi umanitari e l’interruzione immediata e definitiva del genocidio in atto a Gaza.

L’appello al Governo italiano verrà lanciato in tutte le piazze d’Italia e la Cgil di Salerno lo farà da Largo Berlinguer, a Napoli, alle ore 17:00.

“Ancora una volta sono i cittadini a richiamare l’attenzione di un Governo troppo evasivo su questa barbarie – afferma Antonio Apadula, Segretario Generale della Cgil Salerno-. Nessuno è più disposto ad assistere al genocidio in corso come spettatori inermi. Chiediamo al governo di mettere al centro della diplomazia italiana pace, giustizia e diritto internazionale, interrompendo una catena di violenza che sta già mietendo vittime innocenti da troppo tempo. Il nostro Paese non può restare indifferente, la sua voce deve farsi sentire con forza per fermare questa tragedia che cancella l’infanzia, ferma il futuro, mortifica la dignità degli esseri umani”.

Secondo quanto denunciato da Unicef, ad oggi sono oltre 18mila i bambini uccisi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023, molti per fame o colpi diretti. Solo nell’ultimo mese, almeno 117 bambini hanno perso la vita a causa della malnutrizione, mentre il totale delle morti per fame ha superato le 300 vittime tra civili affamati.

La manifestazione di Napoli nasce come protesta dal basso, affinché la rabbia e il dolore di fronte ad immagini così disumane possano diventare un impegno civile reale.

“In queste settimane abbiamo raccolto il consenso di associazioni e cittadini. Ci ritroveremo tutti a Napoli affinché il nostro appello giunga forte e chiaro al Governo. È necessario che si rompa questo silenzio. Non siamo disposti a girarci dall’altra parte”, conclude Apadula.