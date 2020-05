Fermato dalla Polizia a Salerno, aveva addosso 49 involucri con cocaina ed eroina. Arrestato pusher 44enne

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno arrestato il 44enne C.A., salernitano, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, con a carico vari precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato controllato nella mattinata di ieri dagli agenti della sezione Volanti tra via Gramsci e via Petrone a Salerno. Il suo atteggiamento sospetto, mentre era a bordo di uno scooter, ha messo da subito in guardia gli agenti.

Il 44enne ha cercato, infatti, di sottrarsi al controllo e di disfarsi di un involucro che aveva indosso ma senza riuscire nel suo intento, per la prontezza degli operatori di Polizia, che immediatamente lo hanno bloccato.

A seguito di perquisizione personale, gli agenti hanno ritrovato 49 piccoli involucri in cellophane contenenti cocaina ed eroina. I poliziotti, inoltre, hanno recuperato anche una somma di denaro, sicuro provento dello spaccio.

Dopo le formalità di rito, quindi l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto il collocamento presso la sua abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.

