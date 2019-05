La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado che condanna a sei anni e quattro mesi di reclusione Amadou Coulibally, 20enne del Mali giudicato colpevole di tentato omicidio ai danni di un giovane senegalese nel centro di accoglienza “Il gabbiano” di Sanza.

I fatti risalgono al gennaio del 2017 quando Coulibally, dopo una futile discussione sorta sulla scelta della partita di calcio cui assistere e contrariato dal fatto che si fosse deciso di guardare un incontro del campionato spagnolo anziché il match Mali-Ghana valevole per la Coppa d’Africa, andò su tutte le furie allorché, terminata la partita della Liga e sintonizzata finalmente la Tv sulla partita africana, il Mali passò in svantaggio.

Coulibally si allontanò dalla stanza ricreativa comune per farvi ritorno poco dopo, impugnando dalla parte del collo una bottiglia di vetro infranta con la quale colpì Balde Fode, la prima persona che si trovò davanti e con cui non vi erano state liti precedenti. Lo colpì alla gola, vicino alla carotide sinistra. La vittima riportò una ferita al collo. Nell’occasione i Carabinieri della Stazione di Sanza, agli ordini del Maresciallo Antonio Russo, coordinati dalla Compagnia di Sapri, arrestarono il giovane del Mali.

Dopo la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che ha confermato la decisione del Gip del Tribunale di Lagonegro adottata a seguito di giudizio abbreviato, Coulibally, assistito dal suo difensore di fiducia, l’imputato ha presentato ricorso alla Suprema Corte. Tra i motivi addotti anche quello che vedrebbe un litigio tra due amici sfociare in lesioni lievi e che, secondo Coulibally e il suo avvocato, sarebbe stato qualificato come tentato omicidio solo in rapporto al fatto che fosse stata utilizzata una bottiglia rotta. Secondo la difesa, infatti, l’azione non era idonea a provocare la morte e la vittima, ricoverata in “Codice giallo”, non aveva mai corso un reale pericolo di vita perchè il colpo era stato inferto senza forza penetrante e non era stato indirizzato ad organi vitali. Inoltre, sempre tra i motivi di ricorso, viene evidenziato che quello dell’imputato fu un gesto di stizza e che si era allontanato di qualche metro dalla vittima lasciandosi bloccare, consegnando la bottiglia e attendendo serenamente l’arrivo di Carabinieri e ambulanza.

La Cassazione, però, ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi addotti da Coulibally nel proporre ricorre avverso la sentenza d’Appello, confermando dunque la decisione dei giudici di secondo grado e condannandolo definitivamente.

