Questa mattina ha preso il via presso la Corte d’Assise di Salerno il processo a carico di Kai Dausel, il 62enne tedesco accusato del femminicidio della compagna Silvia Nowak.

Il corpo senza vita della povera donna fu trovato nell’ottobre del 2024 all’interno della pineta di Ogliastro Marina a Castellabate con segni di bruciature. Si presume che queste ultime fossero state causate dal tentativo di distruggere il cadavere.

Dausel oggi era presente in aula difeso dall’avvocato Felice Carbone.

La prima udienza, a cui era presente il sostituto procuratore di Vallo della Lucania Pizzi in rappresentanza della pubblica accusa, è servita come da prassi a discutere le questioni preliminari del procedimento, tra cui la costituzione di parte civile della madre e della sorella di Silvia Nowak.

L’avvocato Carbone ha sottolineato come la richiesta di giudizio immediato sia stata presentata dal pm oltre il termine di legge. Ha inoltre chiesto di non far accedere in aula una troupe di una tv tedesca che voleva riprendere i lavori con una telecamera per evitare che i giudici popolari vengano condizionati da commenti esterni e che i testimoni che dovranno essere sentiti successivamente possano conoscere in anticipo le dinamiche del procedimento attraverso servizi televisivi. La prossima udienza si terrà il 4 dicembre.

Dausel continua a professarsi innocente e attualmente è detenuto nel carcere di Ariano Irpino.

