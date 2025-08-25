“Il femminicidio di Montecorvino Rovella che ha spezzato la vita di Assunta Sgarbini, madre di tre figli, scuote profondamente la comunità salernitana e richiama tutti a una riflessione urgente sulla violenza di genere e sulla necessità di un impegno concreto per prevenirla e contrastarla”.

Marilina Cortazzi, segretaria generale della Cisl Salerno, esprime dolore e indignazione per l’accaduto aggiungendo che “di fronte a questa ennesima tragedia, non possiamo rimanere in silenzio. La violenza sulle donne non è una questione privata ma un problema sociale che ci interpella tutti, istituzioni, parti sociali e cittadini”.

Sottolineando l’urgenza di una risposta collettiva, la Cortazzi afferma: “È fondamentale investire nella prevenzione, nell’educazione al rispetto reciproco fin dall’infanzia, nelle scuole e nelle famiglie. Solo così potremo scardinare stereotipi culturali e modelli tossici che alimentano il controllo e la sopraffazione”.

La segretaria della Cisl Salerno richiama anche il tema del sostegno alle vittime: “Le donne che vivono situazioni di violenza devono sapere che non sono sole. È indispensabile rafforzare i centri antiviolenza, i servizi di supporto psicologico e legale, garantendo percorsi sicuri e immediati di protezione. Le istituzioni e le forze dell’ordine devono essere pronte a rispondere senza esitazioni”.

“Serve una vera alleanza tra istituzioni, mondo della scuola e dell’università, associazioni, cultura e informazione. Dobbiamo spiegare ai nostri figli, fin da piccoli, che il rispetto tra uomini e donne è il fondamento della convivenza civile. È una questione di civiltà, e non possiamo permetterci di arretrare” conclude.

Articolo correlato:

24/08/2025 – Morte di Tina Sgarbini. Trasferito in carcere a Fuorni il compagno Christian Persico