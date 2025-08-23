Femminicidio questa mattina a Montecorvino Rovella.

I Carabinieri della locale Stazione hanno ritrovato il cadavere di una 47enne, Tina Sgarbini, riverso sul pavimento della propria abitazione. Pare che la donna sia stata strangolata dal suo ex fidanzato.

I militari e la Protezione Civile sono sulle tracce dell’uomo, il 36enne Christian Persico, e pare sia stato ritrovato anche un biglietto sul quale sarebbero state scritte le parole “ho fatto una cavolata”. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a far scattare l’allarme: i familiari dell’uomo, infatti, alla vista del biglietto avrebbero chiamato le Forze dell’Ordine.

Il cellulare dell’uomo sarebbe stato agganciato in località Occitano, ma di lui ancora nessuna traccia.

I Carabinieri hanno dato il via alle indagini, coordinate della Procura della Repubblica di Salerno, per accertare le circostanze dell’accaduto.

Presente sul posto anche il sindaco Martino D’Onofrio.

La comunità è rimasta sconvolta per la drammatica vicenda: la donna conosciuta e benvoluta lascia tre figli di 24, 21 e 17 anni, avuti da un precedente matrimonio, assenti al momento dell’accaduto.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI