Lo Sporting Sala Consilina ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di Felipe Conde, che guiderà la prima squadra anche nella stagione sportiva 2026-27.

La decisione nasce dalla volontà di dare continuità a un percorso tecnico chiaro e strutturato che ha già prodotto risultati concreti. Sotto la guida di Conde, lo Sporting ha centrato uno storico accesso alla Final Eight di Coppa Italia, ha raggiunto i quarti di finale di Coppa della Divisione e ha chiuso la prima parte di campionato al quarto posto in classifica, confermando solidità, identità e competitività.

La società riconosce nel lavoro del mister non solo i risultati ottenuti sul campo, ma anche la crescita del gruppo, la valorizzazione della squadra e la capacità di interpretare al meglio un progetto sportivo costruito nel tempo.

“Il rinnovo con Felipe Conde rappresenta una scelta di continuità e coerenza – hanno dichiarato dalla società -. I risultati parlano chiaro, ma ciò che più conta è il lavoro quotidiano, la mentalità e l’identità che la squadra ha saputo costruire. Andiamo avanti insieme con ambizione e responsabilità”.

“Sono felice di proseguire questo percorso con lo Sporting Sala Consilina – ha affermato Conde -. Qui ho trovato una società organizzata, un gruppo di lavoro serio e un ambiente che permette di crescere. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione per raggiungere nuovi traguardi”.

Lo Sporting Sala Consilina ringrazia JRSports per il supporto e la fiducia costante nel progetto tecnico e sportivo del club.