Oltre 100 anni di reclusione è la somma della pena inflitta ai 36 imputati del processo “Febbre dell’oro nero” che prende il nome dall’omonima operazione condotta dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri nell’aprile del 2021 e che portò alle accuse per diversi indagati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi in materia di accise e IVA sugli oli minerali, intestazione fittizia di beni e società, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita. Toccò principalmente il Vallo di Diano, dove sarebbero nate distinte e collegate organizzazioni criminali che avrebbero operato anche nella provincia di Taranto. L’attività di affari si basava sul contrabbando di idrocarburi che ha causato allo Stato ingenti danni economici.

Ieri sera il giudice Morrone ha depositato il dispositivo della sentenza di condanna in primo grado presso il Tribunale di Lagonegro, escludendo l’aggravante dell’associazione di stampo mafioso. Lo scorso maggio il pm Montemurro della DDA di Potenza aveva pronunciato le sue richieste di condanna, tra cui due assoluzioni. Il giudice ha invece assolto numerosi imputati perchè il fatto a loro ascritto non sussiste o perchè non è previsto dalla legge come reato. Per 21 dei 36 condannati la pena è condizionalmente sospesa.

Inoltre ha ordinato la confisca delle somme di denaro nella disponibilità di alcune società coinvolte fino al valore complessivo di 14.483.702 euro, dei depositi commerciali, degli impianti di distribuzione e degli automezzi sottoposti a sequestro preventivo dal provvedimento del GIP di Potenza del marzo 2021.

L’indagine confermò come la criminalità organizzata si finanziasse in via prevalente attraverso attività illecite di contrabbando che hanno raggiunto proporzioni gigantesche cui mai si era arrivati nel passato. Il meccanismo illecito aveva incentivato un giro di frodi all’IVA e di evasione delle accise, consentendo di frodare lo Stato e mettere in un angolo la concorrenza onesta, accumulando in poco tempo centinaia di milioni di euro. Un filone investigativo riguardò la provincia di Taranto e fece emergere l’esistenza di un’associazione di stampo mafioso risorta dalle ceneri di altri sodalizi neutralizzati che, utilizzando un sistema fraudolento nel settore del contrabbando di idrocarburi, saldava la propria attività con quella di gruppi criminali operanti da tempo negli stessi settori con imprese che già avevano un loro mercato. Si accertò come i tarantini si alleassero con l’altro gruppo operante nel Vallo di Diano sviluppando in modo coordinato attività di contrabbando e, con i guadagni ricavati, rilevanti investimenti e attività di riciclaggio. In sostanza, sono state vendute ingenti quantità di carburante per uso agricolo, che beneficia di particolari agevolazioni fiscali, a soggetti che poi lo immettevano nel normale mercato per autotrazione, assai spesso utilizzando le “pompe bianche”.

Tra le accuse degli inquirenti anche quella della vendita in nero del carburante agricolo utilizzato e messo in commercio ad un prezzo quasi doppio per normali fini di autotrazione. L’illecita attività ha fruttato profitti quantificati in circa 30.000.000 di euro ogni anno.

Sul versante lucano l’indagine avviata su iniziativa della DDA alla fine del 2018 partì da una delega alla Polizia giudiziaria (in una fase iniziale i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e del Nucleo Investigativo di Salerno e poi la Guardia di Finanza di Salerno) di procedere ad un’analisi sul territorio a sud della provincia per individuare operatori commerciali che si prestavano come terminale occulto per il reinvestimento di capitali illeciti da parte di sodalizi criminali esogeni. L’attenzione si concentrò da subito su una società di carburanti del Vallo di Diano che, per dimensioni, struttura, relazioni e comportamenti, palesava una serie di profili di incongruità, tra cui l’inspiegabile aumento esponenziale dei fatturati e degli investimenti nel giro di pochi anni.

