Con l’operazione da parte della Guardia di Finanza nel 2021 che portò a processo 45 indagati ebbe inizio il processo “Febbre dell’oro nero”.

Oggi si è tenuta presso il Tribunale di Lagonegro una nuova udienza del processo in cui il Pubblico Ministero Montemurro della DDA di Potenza ha chiesto le condanne per gli imputati e due assoluzioni.

L’operazione avvenuta ad aprile del 2021 ha portato alle accuse per diverse persone di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi in materia di accise e IVA sugli olii minerali, intestazione fittizia di beni e società, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita. Ha toccato principalmente il Vallo di Diano dove sarebbero nate distinte ma collegate organizzazioni criminali che avrebbero operato anche nella provincia di Taranto. L’attività di affari si basava sul contrabbando di idrocarburi che ha causato allo Stato ingenti danni economici.

Il Pubblico Ministero ha chiesto 6 anni di reclusione per un’imputata e una multa di 10mila euro, stessa richiesta per altre 4 persone. Una condanna a 8 anni e 15mila euro di multa per altri due imputati.

Per due fratelli sono stati richiesti 6 anni di reclusione e 15mila euro di sanzione mentre 6 anni di reclusione e 10mila euro è la richiesta per altre due persone a processo.

Ancora il PM ha avanzato la richiesta di reclusione a 4 anni e mille euro di multa per 16 persone. Per un altro imputato gli anni si abbassano a 3 e la sanzione è sempre di mille euro.

Ancora altre condanne: 8 tra gli imputati, secondo il pm, dovranno scontare un anno di reclusione e dovranno pagare una multa del doppio dell’accisa evasa. Per altri 5 a processo sono stati chiesti 2 anni di reclusione, per altri due 3 anni.

Inoltre, per una persona è stato chiesto un anno di reclusione e una multa pari a 200 euro, per un’altra vale la stessa multa ma con 2 anni di reclusione.

Sono soltanto due gli imputati per i quali il Pubblico Ministero ha chiesto l’assoluzione.

Nella prossima udienza il giudice deciderà se accettare le richieste del PM e quali misure adottare. La data dell’udienza è ancora da stabilirsi.

