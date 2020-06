Favoriva l’immigrazione clandestina con false dichiarazioni di parentela. Latitante in manette nel Potentino

La Polizia di Stato a Baragiano ha rintracciato e arrestato il latitante Ridha Hechmi alias Hechmi Ridha Ben Hedi, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale – Ufficio G.I.P. di Potenza lo scorso anno per concorso nel reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falso in atto pubblico.

L’indagine riguarda il rilascio, in violazione delle norme di legge, di vari permessi di soggiorno anche grazie a fittizie dichiarazioni di ospitalità o di dimora proprio presso l’abitazione dell’uomo, ovvero false dichiarazioni di parentela.

L’arrestato si era sottratto alla cattura rendendosi irreperibile nonostante la Procura di Potenza avesse immediatamente avanzato richiesta di mandato di arresto europeo.

Hechmi è rientrato in Italia solo nei giorni scorsi, probabilmente approfittando della riapertura a seguito dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e sperando di passare inosservato.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Potenza dopo la notizia del rientro in Italia hanno raggiunto l’uomo presso il suo domicilio nel capoluogo per condurlo presso la Casa Circondariale.

L’indagine nel complesso ha visto il coinvolgimento di altre persone tra cui un uomo in passato appartenente alla Polizia di Stato.

