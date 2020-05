L’azienda Garone Habitat di Polla, specializzata nella produzione di infissi in legno e alluminio, ha ripreso la produzione e le attività commerciali dopo meticolose attività di sanificazione e di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei clienti dal possibile contagio da Coronavirus.

Tutti i locali sono stati igienizzati grazie all’intervento di una ditta specializzata. Sono state disposte procedure di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi di sicurezza. Prima di entrare in azienda occorre farsi controllare la temperatura corporea e indossare guanti e mascherina.

Dispenser igienizzanti sono stati collocati all’ingresso degli uffici, della sala espositiva e dello stabilimento produttivo. Inoltre, le scrivanie degli uffici sono state dotate di barriere parafiato in plexiglass. Queste sono solo alcune delle misure attuate dall’azienda per salvaguardare la salute dei lavoratori e dei clienti.

“Prima del rientro dei lavoratori – ha affermato il Direttore commerciale Pasquale Garone – sono stati fatti interventi specifici per garantire sicurezza e salubrità. Ma stiamo anche lavorando, soprattutto sul piano tecnologico e innovativo, per consentire ai nostri clienti di poter acquistare gli infissi in modo semplice e in tutta sicurezza”.

– Claudia Monaco –