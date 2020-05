Fase 2. La Lega Giovani Salerno: “Persone in strada senza mascherine, opportuno aumentare i controlli”

“La Fase 2 è cominciata da quasi una settimana e purtroppo si iniziano già a registrare casi di inosservanza delle norme di sicurezza utilizzate finora”.

È quanto dichiara il coordinatore provinciale Lega Giovani Salerno Tiziano Sica.

Sica ha lanciato un appello alla popolazione invitando a non sottovalutare la situazione: “In questi giorni ho notato troppe persone camminare in strada senza indossare dispositivi di protezione individuale – spiega – l’allentamento di talune restrizioni non significa poter ricominciare a vivere come prima dell’epidemia. Per poter debellare definitivamente il virus e superare l’emergenza serve la collaborazione di tutti”.

“Sarebbe opportuno – conclude – effettuare più controlli e multare chiunque non rispetti l’obbligo dell’uso della mascherina. Tutto ciò è necessario per poterci proteggere ed evitare che i contagi aumentino di nuovo”.

– Claudia Monaco –