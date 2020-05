La Regione Campania ha emanato un’ordinanza per affrontare la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Con decorrenza dal 4 maggio e fino al 10 maggio, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, sul territorio regionale dovranno essere rispettate ulteriori disposizioni.

A tutti coloro che provengono da altre regioni d’Italia o dall’estero è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative o da comprovati e certificati motivi di salute, di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento

per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamenti e viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza, in caso di comparsa di sintomi di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione dell’ASL e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta.

E’ fatto obbligo ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale, dei Comuni e delle ASL i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio. A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e presso le altre che saranno individuate dall’Unità di Crisi regionale, con treni che effettuano collegamenti interregionali,

ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea e, in caso di temperatura pari o superiore a

37,5 °C, a test rapido Covid-19, ed autocertificare il luogo dove sarà osservato l’isolamento domiciliare. A tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative in Campania è fatto obbligo di comunicare quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonchè le ulteriori consegne eventualmente già previste o programmate. A tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente è fatto obbligo di segnalare i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di questi servizi per accedere al territorio regionale. L’Unità di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni, provvederà ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio, per l’attivazione dei controlli sul rispetto degli obblighi e dei protocolli sanitari previsti. Restano consentiti gli arrivi da altre regioni italiane e dall’estero che siano motivati da comprovate esigenze di lavoro, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

E’ obbligatorio l’utilizzo di mascherine nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

E’ consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in forma individuale o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona, salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente o di minori o di persone non autosufficienti, nelle seguenti fasce orarie: ore 6,30-8,30; ore 19,00-22,00. Non è consentito svolgere attività di corsa, footing o jogging nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.

Sono consentite, senza i limiti di orario e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero online e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione,

confezionamento, trasporto e consegna dei cibi. Resta vietata la vendita con asporto. E’ consentita l’attività di commercio al dettaglio di carta, cartone, cartolerie, librerie ed esercizi similari senza i limiti di orario.

Ecco i numeri e gli indirizzi mail delle Aziende Sanitarie della Campania cui comunicare l’arrivo in Campania per i cittadini provenienti da altre regioni, al netto delle autocertificazioni: ASL Napoli 1 Centro (dichiarazione.viaggiatore@aslnapoli1centro.it), ASL Napoli 2 Nord (dichiarazioneviaggiatore@aslnapoli2nord.it), ASL Napoli 3 Sud (dippr@aslnapoli3sud.it oppure 0818490682), ASL Salerno (089693060), ASL Avellino (sep@aslavellino.it), ASL Caserta (iotornoacasa@aslcaserta.it tel. 0823350959), ASL Benevento (dp.sep@aslbenevento1.it, dp.sep@pec.aslbenevento.it).

